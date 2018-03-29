Волгоградские депутаты предлагают запретить продажу электроудочек

Волгоградская областная дума просит Госдуму Правительство России запретить продажу оборудования, способное поражать электрическим разрядом обитателей водоёмов.

Действующее федеральное законодательство запрещает ввоз на территорию РФ рыболовных сетей из синтетических материалов и электроловильных систем. Правилами рыболовства отнесены к браконьерским снастям и электроудочки.

За их использование предусмотрен штраф для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий вылова.

По мнению волгоградских депутатов, эти ограничения малоэффективны, т.к. браконьерское оборудование не только ввозят из-за рубежа, но и выпускают в России.

Облдума выступила за полный запрет на реализацию такого оборудования, сочтя необходимым сопроводить запрет ужесточением ответственности за его нарушение вплоть до уголовного наказания.