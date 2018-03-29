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Волгоградские депутаты предлагают запретить продажу электроудочек
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Волгоградские депутаты предлагают запретить продажу электроудочек 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Волгоградская областная дума просит Госдуму и Правительство России запретить продажу оборудования, способное поражать электрическим разрядом обитателей водоёмов.
Действующее федеральное законодательство запрещает ввоз на территорию РФ рыболовных сетей из синтетических материалов и электроловильных систем. Правилами рыболовства отнесены к браконьерским снастям и электроудочки.
За их использование предусмотрен штраф для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий вылова.
По мнению волгоградских депутатов, эти ограничения малоэффективны, т.к. браконьерское оборудование не только ввозят из-за рубежа, но и выпускают в России.
Облдума выступила за полный запрет на реализацию такого оборудования, сочтя необходимым сопроводить запрет ужесточением ответственности за его нарушение вплоть до уголовного наказания.
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