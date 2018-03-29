Машинистов в подмосковных электричках начнут бодрить

Подмосковные поезда «Иволга», которые будут следовать по маршруту центральных диаметров, оснастят системами контроля бодрствования машиниста. Как говорят специалисты, в результате должно снизиться влияние человеческого фактора в результате возможной аварии, отмечает «Русская планета». Первые поезда «Иволга» начнут курсировать по маршруту Лобня-Одинцово через Савеловский и Белорусский вокзалы осенью текущего года. Вмещают вагоны 829 сидящих пассажиров, а всего могут перевезти 1638 человек. В них используются системы обеспечения постоянного микроклимата и обеззараживания воздуха, работающие в автоматическом режиме.