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Машинистов в подмосковных электричках начнут бодрить
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Машинистов в подмосковных электричках начнут бодрить 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Подмосковные поезда «Иволга», которые будут следовать по маршруту центральных диаметров, оснастят системами контроля бодрствования машиниста. Как говорят специалисты, в результате должно снизиться влияние человеческого фактора в результате возможной аварии, отмечает «Русская планета». Первые поезда «Иволга» начнут курсировать по маршруту Лобня-Одинцово через Савеловский и Белорусский вокзалы осенью текущего года. Вмещают вагоны 829 сидящих пассажиров, а всего могут перевезти 1638 человек. В них используются системы обеспечения постоянного микроклимата и обеззараживания воздуха, работающие в автоматическом режиме.
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