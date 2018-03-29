Штат установки по производству бензинов Антипинского НПЗ укомплектован

На все 100%.

Антипинский нефтеперерабатывающий завод, основное производственное предприятие ГК «Новый поток» завершил укомплектование штата сотрудников установки по производству высокооктановых бензинов (КУПВБ). 62 специалиста будут осуществлять обслуживание и управление технологическим оборудованием. Сейчас они проходят теоретическое и практическое обучение, а также участвуют в тестировании установки.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, для персонала КУПВБ организованы командировки на ведущие нефтеперерабатывающие предприятия России , чтобы они ознакомились с работой аналогичных технологических объектов.

В преддверии запуска КУПВБ в промышленную эксплуатацию персонал совместно с подрядчиком ООО «Строительная Компания ТЕХИНЖСТРОЙ» проводит испытания трубопроводов на прочность и герметичность, занимается очисткой компрессорного оборудования, осуществляет индивидуальную проверку насосов, завершает формирование паспортов оборудования КУПВБ.

Запуск комбинированной установки по производству высокооктановых бензинов начнется со II квартала 2018 года.

Антипинский НПЗ установленной мощностью переработки свыше 9 миллионов тонн в год является базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group. Рекордная для России глубина переработки в 98% позволила ему полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте— и продуктопроводам. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.