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Штат установки по производству бензинов Антипинского НПЗ укомплектован
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Штат установки по производству бензинов Антипинского НПЗ укомплектован 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
На все 100%.
Антипинский нефтеперерабатывающий завод, основное производственное предприятие ГК «Новый поток» завершил укомплектование штата сотрудников установки по производству высокооктановых бензинов (КУПВБ). 62 специалиста будут осуществлять обслуживание и управление технологическим оборудованием. Сейчас они проходят теоретическое и практическое обучение, а также участвуют в тестировании установки.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, для персонала КУПВБ организованы командировки на ведущие нефтеперерабатывающие предприятия России, чтобы они ознакомились с работой аналогичных технологических объектов.
В преддверии запуска КУПВБ в промышленную эксплуатацию персонал совместно с подрядчиком ООО «Строительная Компания ТЕХИНЖСТРОЙ» проводит испытания трубопроводов на прочность и герметичность, занимается очисткой компрессорного оборудования, осуществляет индивидуальную проверку насосов, завершает формирование паспортов оборудования КУПВБ.
Запуск комбинированной установки по производству высокооктановых бензинов начнется со II квартала 2018 года.
New Stream Group учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Антипинский НПЗ установленной мощностью переработки свыше 9 миллионов тонн в год является базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group. Рекордная для России глубина переработки в 98% позволила ему полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте— и продуктопроводам. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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