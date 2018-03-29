Два челнинских депутата могут лишиться мандатов после проверки деклараций 

Депутатских мандатов могут лишиться два депутата городского совета Набережных Челнов. О такой возможности в ходе брифинга в четверг, 29 марта рассказала официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова, уточнив, что решение примут в случае серьезных нарушений в их декларациях. По словам Галимовой, факты неполного или недостоверного предоставления сведений уже были выявлены. Однако теперь будет проведена новая проверка. «Были выявлены нарушения у пяти депутатов. По трем они были незначительные — ошибки в написании адреса. Их оставили без реагирования. Возникли сомнения по двум лицам», — говорит Галимова.