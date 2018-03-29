Ещё
Два челнинских депутата могут лишиться мандатов после проверки деклараций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Юлия Скрипаль пошла на поправку
Юлия Скрипаль пошла на поправку

Два челнинских депутата могут лишиться мандатов после проверки деклараций 

Казанский репортер 22 минуты назад
Фото: Казанский репортер
Депутатских мандатов могут лишиться два депутата городского совета Набережных Челнов. О такой возможности в ходе брифинга в четверг, 29 марта рассказала официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова, уточнив, что решение примут в случае серьезных нарушений в их декларациях. По словам Галимовой, факты неполного или недостоверного предоставления сведений уже были выявлены. Однако теперь будет проведена новая проверка. «Были выявлены нарушения у пяти депутатов. По трем они были незначительные — ошибки в написании адреса. Их оставили без реагирования. Возникли сомнения по двум лицам», — говорит Галимова.
Казанский репортер: последние новости
Telegram дали 15 дней для предоставления ключей ФСБ Марат Садыков назначил главврачом казанской Станции скорой медпомощи своего заместителя В Казани сносят здание бывшего мясокомбината​
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера206
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну312
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово119
Захарова рассказала об ответе РФ на высылку дипломатов44
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми83
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение