Предпенсионный марафон

Слышал, что вопрос о назначении пенсии должен решаться за 10 дней. Но я занимаюсь этим уже второй месяц. За сколько же времени надо начинать предпенсионный марафон?

«В течение 10 дней решается вопрос о назначении пенсии тем, кто представляет в органы ПФР уже все необходимые документы. Но практика показывает, что нередко граждане обращаются за назначением пенсии буквально накануне наступления права на неё, имея на руках неверно оформленные документы или неполный их пакет. Порой из-за отсутствия печати на записи об увольнении, из-за исправлений в трудовой книжке, незаверенных должным образом, нельзя засчитать в стаж те или иные периоды работы. Это может отразиться на размере назначаемой пенсии, а иногда и на праве на неё.

Поэтому будущим пенсионерам следует обращаться в Пенсионный фонд не позднее, чем за четыре месяца до наступления пенсионного возраста. Специалисты ПФР, оценив ваши документы, при необходимости порекомендуют предоставить дополнительные, а также по вашему желанию окажут содействие в получении сведений из организаций и архивов».