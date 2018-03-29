Астрономы Италии сфотографировали китайскую станцию-призрак

Астрономы сфотографировали китайскую нерабочую космическую станцию «Тяньгун-1». В ближайшие дни объект должен упасть на Землю, сообщается на сайте Virtual Telescope Project.

На фотографии станция выглядит как яркое пятно, поскольку на нее падает солнечный свет. Она движется по небосклону с большой угловой скоростью (18 градусов в минуту), из-за чего получить ее снимок было чрезвычайно сложно.

Космос на Земле

Как подготовиться к полету на Луну } На момент съемки 28 марта «Тяньгун-1» располагалась на высоте около 220 км. По последним расчетам, она должна войти в земную атмосферу между 31 марта и 1 апреля.

Запуск станции состоялся 29 сентября 2011 года, ее масса — 8,5 тонн, размеры — 10 на 3,4 м. На ней отрабатывали технологии стыковки в космосе и системы жизнеобеспечения, миссия завершилась 16 марта 2016 года.

Предсказать место ее падения специалисты пока не берутся — в полосу возможного приземления попадает вся Африка, большая часть территории США , южная Европа, Ближний Восток и большая часть Восточной и Юго-Восточной Азии, а также небольшая часть Дагестана

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