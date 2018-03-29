Псковский «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» поменял правовую форму 

Депутаты областного Собрания согласились создать государственного автономного учреждения культуры Псковской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» на сегодняшней сессии парламента. По факту организация сменила организационно-правовую форму, это даст госучреждению возможность осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии со своими учредительными документами. По данным пресс-службы Псковского областного Собрания, наличие собственных средств позволит «Научно-производственному центру по охране и использованию памятников истории и культуры», занимающейся охраной памятников, значительно сократить сроки реагирования на аварийные ситуации с объектами культурного наследия, улучшить материально-техническую базу учреждения, расширить штат сотрудников. Ожидается, что в перспективе автономное госучреждение «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» сможет аккумулировать лучших специалистов отрасли, подготовить перспективные кадры и возродить авторитет псковской региональной реставрационной школы. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».