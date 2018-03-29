Ещё
В Югре заболеваемость ВИЧ-инфекций сокращается
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Югре заболеваемость ВИЧ-инфекций сокращается 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2017 году по сравнению с предыдущим годом снизилась на 12,6%. Об этом сообщили на пресс-конференции главного врача Центра СПИД Андрея Петровца в Центре «Открытый регион — Югра».
Более 50% заболевших заразились посредством полового акта. Около половины всех выявленных случаев зарегистрированы у лиц в возрасте 30 — 39 лет.
Отметим, в Югре 110 предприятий участвуют в экспресс-тестировании на ВИЧ. К сотрудникам этих компаний приходят специалисты Центра СПИД и проводят лекции и разъясняющие беседы.
Андрей Петровец отметил: «Экспресс-тестирование также было организовано на базе КДК, Центров здоровья. Продолжил свою работу мобильный пункт обследования на ВИЧ, что позволило приблизить медицинскую услугу к населению. Более чем в 2 раза увеличилось число жителей округа, прошедших обследование на ВИЧ быстрыми тестами».
Для информирования югорчан ежегодно проводятся акции, такие как «Всероссийская акция СТОП ВИЧ/СПИД», «Касается каждого», а также информационные площадки «Подумай о себе, подумай о семье», «Сведи вероятность к нулю», «Формула здоровья» и другие. Число жителей округа, участвующих в мероприятиях в 2017 году составило 192 000 человек.
По данным сайта www.aids-86.info, самыми неблагоприятными по заболеваемости ВИЧ-инфекцией стали Нефтеюганск, Югорск, Урай, Березовский район, Кондинский район, Мегион, Нефтеюганский район, Нижневартовск, Советский район.
АиФ Югра: последние новости
В УрФО стартовал проект «Лидеры корпоративной благотворительности» В музее под открытом небом «Торум Маа» прошёл день открытых дверей В Ханты-Мансийске пройдёт форум «Молодежь – будущее Российского Севера»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера246
Юлия Скрипаль пошла на поправку54
Китай готовит для США ответный удар66
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово32
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну316
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение