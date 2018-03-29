В Югре заболеваемость ВИЧ-инфекций сокращается

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2017 году по сравнению с предыдущим годом снизилась на 12,6%. Об этом сообщили на пресс-конференции главного врача Центра СПИД Андрея Петровца в Центре «Открытый регион — Югра».

Более 50% заболевших заразились посредством полового акта. Около половины всех выявленных случаев зарегистрированы у лиц в возрасте 30 — 39 лет.

Отметим, в Югре 110 предприятий участвуют в экспресс-тестировании на ВИЧ. К сотрудникам этих компаний приходят специалисты Центра СПИД и проводят лекции и разъясняющие беседы.

Андрей Петровец отметил: «Экспресс-тестирование также было организовано на базе КДК, Центров здоровья. Продолжил свою работу мобильный пункт обследования на ВИЧ, что позволило приблизить медицинскую услугу к населению. Более чем в 2 раза увеличилось число жителей округа, прошедших обследование на ВИЧ быстрыми тестами».

Для информирования югорчан ежегодно проводятся акции, такие как «Всероссийская акция СТОП ВИЧ/СПИД», «Касается каждого», а также информационные площадки «Подумай о себе, подумай о семье», «Сведи вероятность к нулю», «Формула здоровья» и другие. Число жителей округа, участвующих в мероприятиях в 2017 году составило 192 000 человек.