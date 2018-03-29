Россия может погубить транзитный бизнес в Латвии 

В этом году мощности российских портов планируется увеличить на 28 млн т, заявил заместитель министра транспорта Российской Федерации, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский. По его словам, мощности порта Сабетта будут увеличены до 8 млн т в год, Мурманска — до 2 млн т, также мощности перевалки грузов будут наращивать порты Новороссийска, Азова, Тамани и бассейна Балтийского моря.
В настоящее время восточные соседи Латвии больше всего нуждаются в дополнительных портовых мощностях для перевалки зерна, минеральных удобрений и руды. В свою очередь терминал «Морской торговый порт Лавна» в Мурманске собирается начать перевалку угля в 2020 году. По словам исполнительного директора компании Сергея Криволапова, первоначально оборот терминала запланирован в объеме 9 млн т, но уже к 2021 году его планируется увеличить до 18 млн т. В акваторию Кольского залива, где расположен порт, могут заходить сухогрузы грузоподъемностью до 150 тыс. т.
Российские СМИ отмечают, что благодаря развитию Северного морского пути Россия намерена «прикончить» порты стран Балтии, лишив их транзитных грузов российского происхождения. Через Лавну российский уголь можно будет экспортировать и в Европу, и в Китай. Таким образом, ожидается, что уже в 2020 году его транзит через страны Балтии резко уменьшится. В прошлом году по Северному морскому пути было перевезено почти 10 млн т грузов, а к 2025-му, как заявил президент России Владимир Путин, этот показатель возрастет до 80 млн т.