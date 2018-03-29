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Эксперт: Савченко как коммунизм, ее сложно понять
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Эксперт: Савченко как коммунизм, ее сложно понять 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
«Она готова ради своих идей рисковать собственной жизнью и понять таких людей достаточно сложно, потому что они очень фрагментированы. Их цели достаточно абстрактны — за коммунизм, за светлое будущее, за Украину. Свои цели они не могут конкретизировать», — сказал доктор философских наук Владимир Шевченко в эфире NewsOne.
В качестве примера ученый привел историю теории коммунизма, за которую погибло больше 100 млн людей, но до сих пор окончательно никто не знает что это такое. «Абстрактная идея. Но таких людей общество поддерживает и уважает, независимо от их политических взглядов», — заявил философ.
По мнению эксперта, Надежда Савченко это пассионарий, который осознано, противопоставляет себя политической системе. Во власти таких личностей нет, сказал он, там люди руководствуются исключительно личными интересами, политическими, экономическими или криминальными. И когда возникает такое противостояние, люди начинают определяться за кого они.
«Власть своими действиями подняла Савченко на уровень Жанны Д'Арк. То, что власть представила обществу шоковую картинку, где Савченко изображена в роли безжалостного убийцы, это большая ошибка власти с точки зрения психологии. Потому что это вызвало обратную реакцию у населения, которое начало воспринимать эту картинку позитивно и поддерживать намерения Савченко», — подытожил эксперт.
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