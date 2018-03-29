В Городце откроется «Пасхальная Ярмарка»8 апреля с 10.00 до 18.00 на территории самой древней обители в Нижегородской области: Городецкого Феодоровского мужского монастыря — откроется традиционная «Пасхальная Ярмарка».»Пасхальная Ярмарка» –это уникальная живая площадка, на которой можно будет всей семьей в традиционно русском стиле провести один из пасхальных дней.
В 12.00 состоится торжественное открытие ярмарки Его Преосвященством, епископом Городецким и Ветлужским Августином.
В программе ярмарки с 10.00 до 18.00 на территории монастыря и в здании Центра православной культуры для всех желающих непрерывно работают:
— Торговые пасхальные ряды с большим количеством оригинальных авторских товаров ручной работы (деревянные изделия, глиняная посуда, украшения, головные уборы, текстильная домашняя обувь, вязаные изделия) и натуральных продуктов питания (куличи, яйца, молочная продукция, пряники, петушки, пирожные, торты, блины, чай, мед, варенье и многое другое)
— Творческие мастерские, где профессионалы своего дела научат разным видам прикладного творчества, а получившееся творение можно будет подарить близким (роспись пасхальных яиц, гончарный круг, полимерная глина, валяние шерсти, городецкая роспись, льняное кружево, батик, игрушки из лыка, народная кукла «Пасхальная голубка»)
— Молодецкие забавы и пасхальные волочебники. Катание пасхальных яиц — Бесплатные катания на карете, запряженной лошадьми для всех желающих
— Народные коллективы с праздничной музыкальной программой
— Музыкально-поэтическая композиция «Пасхальная Радость!». Встреча с православной поэтессой Ниной Мальцевой (Нижний Новгород)
— Театрализованное костюмированное представление Театра костюма «Традиция» Цетра художественных ремесел г. Дзержинска, педагог Елена Симонова
— Беседа с батюшкой о событии «Воскресение Христово»
— Кулинарный фестиваль, на котором народные умельцы будут угощать всех своими кулинарными шедеврами
— Семейный Фотосалон (фото на память)
— Благотворительная ярмарка с аукционом
— Православная литература и церковная утварь
— На Пасхальной ярмарке можно подать записку на Соборное Поминовение сразу в 80 храмах Городецкой епархии. В храме Городецкого Феодоровского мужского монастыря можно будет приложиться к частицам мощей святых (более 200) Мы ждем вас и ваших близких!
Ярмарка проводится ежегодно Городецкой епархией Русской Православной Церкви в период пасхальных дней по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина.
Подробная информация о ярмарке на официальном сайте Городецкой епархии http://egiv.ru и на странице в социальной сети Вконтакте https://vk.com/pashalnaya_yarmarka_v_gorodceСправка:
Ярмарка проводится ежегодно Городецкой епархией Русской Православной Церковью в период пасхальных дней по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина.
Городецкий Феодоровский мужской монастырь — древнейший монастырь Нижегородского края (заложен в 1154 г. при основании Городца). Расположен монастырь в самом центре города.
В ноябре 1263 года в обители окончил свой земной путь святой благоверный князь Александр Невский, приняв иноческий постриг и схиму с именем Алексий. С тех пор монастырь стал особо почитаем русскими князьями, монархами и выдающимися общественными деятелями России.
В 2008 году по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО А. В. Коновалова (ныне — министра юстиции РФ) началось возрождение Городецкого Феодоровского монастыря. В 2009 году был возведён храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери, который освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В настоящее время монастырь является центром духовной культуры и паломничества православных верующих России и зарубежья. По благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина в монастыре активно ведется работа с населением по воссозданию традиционного уклада народной жизни. Здесь работает Центр православной культуры, объединяющий музей истории монастыря, научно-исследовательский кабинет, экскурсионную службу музея, выставочную галерею, кинозал, библиотеку с читальным залом, конференц-зал, Народный университет, учебные аудитории. Имеется гостиница для паломников.
Телефон для справок: 8 (83161) 9 50 64 (Центр православной культуры)
e-mail: gfmm-museum@yandex.ru Ждём Вас по адресу: г. Городец, пл. Пролетарская, д.34б. Источник: «Сельская Новь»