В Городце откроется «Пасхальная Ярмарка»

Городце откроется «Пасхальная Ярмарка»8 апреля с 10.00 до 18.00 на территории самой древней обители в Нижегородской области : Городецкого Феодоровского мужского монастыря — откроется традиционная «Пасхальная Ярмарка».»Пасхальная Ярмарка» –это уникальная живая площадка, на которой можно будет всей семьей в традиционно русском стиле провести один из пасхальных дней.

В 12.00 состоится торжественное открытие ярмарки Его Преосвященством, епископом Городецким и Ветлужским Августином.

В программе ярмарки с 10.00 до 18.00 на территории монастыря и в здании Центра православной культуры для всех желающих непрерывно работают:

— Торговые пасхальные ряды с большим количеством оригинальных авторских товаров ручной работы (деревянные изделия, глиняная посуда, украшения, головные уборы, текстильная домашняя обувь, вязаные изделия) и натуральных продуктов питания (куличи, яйца, молочная продукция, пряники, петушки, пирожные, торты, блины, чай, мед, варенье и многое другое)

— Творческие мастерские, где профессионалы своего дела научат разным видам прикладного творчества, а получившееся творение можно будет подарить близким (роспись пасхальных яиц, гончарный круг, полимерная глина, валяние шерсти, городецкая роспись, льняное кружево, батик, игрушки из лыка, народная кукла «Пасхальная голубка»)

— Молодецкие забавы и пасхальные волочебники. Катание пасхальных яиц — Бесплатные катания на карете, запряженной лошадьми для всех желающих

— Народные коллективы с праздничной музыкальной программой

— Музыкально-поэтическая композиция «Пасхальная Радость!». Встреча с православной поэтессой Ниной Мальцевой (Нижний Новгород)

— Беседа с батюшкой о событии «Воскресение Христово»

— Кулинарный фестиваль, на котором народные умельцы будут угощать всех своими кулинарными шедеврами

— Семейный Фотосалон (фото на память)

— Благотворительная ярмарка с аукционом

— Православная литература и церковная утварь

— На Пасхальной ярмарке можно подать записку на Соборное Поминовение сразу в 80 храмах Городецкой епархии. В храме Городецкого Феодоровского мужского монастыря можно будет приложиться к частицам мощей святых (более 200) Мы ждем вас и ваших близких!

Ярмарка проводится ежегодно Городецкой епархией Русской Православной Церкви в период пасхальных дней по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина.

Подробная информация о ярмарке на официальном сайте Городецкой епархии http://egiv.ru и на странице в социальной сети Вконтакте https://vk.com/pashalnaya_yarmarka_v_gorodceСправка:

Ярмарка проводится ежегодно Городецкой епархией Русской Православной Церковью в период пасхальных дней по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина.

Городецкий Феодоровский мужской монастырь — древнейший монастырь Нижегородского края (заложен в 1154 г. при основании Городца). Расположен монастырь в самом центре города.

В ноябре 1263 года в обители окончил свой земной путь святой благоверный князь Александр Невский , приняв иноческий постриг и схиму с именем Алексий. С тех пор монастырь стал особо почитаем русскими князьями, монархами и выдающимися общественными деятелями России

В 2008 году по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО А. В. Коновалова (ныне — министра юстиции РФ) началось возрождение Городецкого Феодоровского монастыря. В 2009 году был возведён храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери, который освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В настоящее время монастырь является центром духовной культуры и паломничества православных верующих России и зарубежья. По благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина в монастыре активно ведется работа с населением по воссозданию традиционного уклада народной жизни. Здесь работает Центр православной культуры, объединяющий музей истории монастыря, научно-исследовательский кабинет, экскурсионную службу музея, выставочную галерею, кинозал, библиотеку с читальным залом, конференц-зал, Народный университет, учебные аудитории. Имеется гостиница для паломников.

Телефон для справок: 8 (83161) 9 50 64 (Центр православной культуры)

e-mail: gfmm-museum@yandex.ru Ждём Вас по адресу: г. Городец, пл. Пролетарская, д.34б. Источник: «Сельская Новь»