Префект САО Владислав Базанчук 28 марта встретился с жителями округа 

28 марта в 19.00 по адресу ул. Базовская, д. 15, корп.13 прошла встреча префекта Северного административного округа города Москвы Владислава Базанчука с жителями округа.
Встреча началась с минуты молчания о жертвах трагедии в Кемерове. Тема встречи была посвящена теме социально-направленной деятельности и предоставлении льгот социально-незащищенным группам населения. С обстоятельным докладом на эту тему выступила начальник управления социальной защиты населения САО г. Москвы С. С. Истомина.
Перед началом встречи все желающие могли проконсультироваться со специалистами разных профилей и получить ответы на интересующие их вопросы.
На встрече присутствовали заместители префекта, главы управ районов, заместители глав управ районов по работе с населением, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, директора ГБУ «Жилищник» районов, представители силовых структур, руководители окружных управлений, жители округа, главы муниципальных округов и депутаты Совета депутатов, представители окружных средств массовой информации.
Из 265 человек, присутствовавших на встрече, 248 были жителями САО. В ходе встречи поступило 17 вопросов (15 — устно, 2 — социальные сети).
На встрече были заданы вопросы о развитии социальной сферы на территории Северного административного округа города Москвы в целом, а также жители подняли вопросы по реализации программы реновации жилфонда, государственных досуговых учреждений, и по другим направлениям.
Полная видеоверсия встречи будет размещена ЗДЕСЬ в ближайшее время.