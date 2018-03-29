Префект САО Владислав Базанчук 28 марта встретился с жителями округа

Встреча началась с минуты молчания о жертвах трагедии в Кемерове . Тема встречи была посвящена теме социально-направленной деятельности и предоставлении льгот социально-незащищенным группам населения. С обстоятельным докладом на эту тему выступила начальник управления социальной защиты населения САО г. Москвы С. С. Истомина.

Перед началом встречи все желающие могли проконсультироваться со специалистами разных профилей и получить ответы на интересующие их вопросы.

На встрече присутствовали заместители префекта, главы управ районов, заместители глав управ районов по работе с населением, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, директора ГБУ «Жилищник» районов, представители силовых структур, руководители окружных управлений, жители округа, главы муниципальных округов и депутаты Совета депутатов, представители окружных средств массовой информации.

Из 265 человек, присутствовавших на встрече, 248 были жителями САО. В ходе встречи поступило 17 вопросов (15 — устно, 2 — социальные сети).

На встрече были заданы вопросы о развитии социальной сферы на территории Северного административного округа города Москвы в целом, а также жители подняли вопросы по реализации программы реновации жилфонда, государственных досуговых учреждений, и по другим направлениям.

Полная видеоверсия встречи будет размещена ЗДЕСЬ в ближайшее время.