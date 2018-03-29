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В Краснодаре откроют многофункциональный центр для иностранных инвесторов
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В Краснодаре откроют многофункциональный центр для иностранных инвесторов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 29 мар — РИА Новости. Первый в России многофункциональный центр для иностранных инвесторов откроется в апреле этого года в Краснодаре, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
Об этом стало известно в ходе презентации региона в Торгово-промышленной палате России, участие в которой принял губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что сегодня Кубань вызывает неподдельный интерес у международного бизнес-сообщества.
"Welcome-Центр будет предоставлять для зарубежных предпринимателей полный спектр сервисов, необходимых для создания бизнеса или развития проекта в крае", — цитируются в сообщении слова заместителя руководителя региона Василия Швеца. Он пояснил, что некоторые перспективные проекты иностранных инвесторов иногда не получают развития из-за нехватки профессиональных кадров, языкового барьера. Поэтому принято решение создать площадку, где услуги будут оказываться в соответствии с международными стандартами.
"Мы гарантируем высокий профессионализм сотрудников Welcome-Центра. Теперь иностранным бизнесменам не надо ломать голову, где найти англоговорящего юриста с опытом в области экспорта зерна или бухгалтера. Здесь будут проводиться консультации по получению государственной поддержки", — уточнил Швец.
По данным краевых властей, в регионе действует около 300 предприятий с иностранным капиталом из более чем 30 стран мира. «Наша основная цель — показать зарубежным партнерам, что власти края открыты к прямому диалогу», — отметил Кондратьев.
По итогам презентации Краснодарского края было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между ТПП РФ, администрацией Краснодарского края и Союзом «Торгово-промышленная палата Краснодарского края».
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