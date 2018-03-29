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Агрессивных собак отлавливают по звонку петрозаводчан
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Агрессивных собак отлавливают по звонку петрозаводчан 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Власти карельской столицы намерены к лету приступить к реализации программы по стерилизации отловленных собак.
По словам начальника управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, в настоящее время вылов собак производится по заявлениям горожан. Жители карельской столицы могут сообщать об агрессивных животных можно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы — 051.
Так, со слов представителя городской администрации, в среду отловлено шесть особей, вызывавших опасения горожан: в районе улиц Халтурина, Кемской, Щербакова. Также на прошлой неделе поймали собаку, мешавшую жителям дома на Ровио, передает пресс-служба.
— Все животные помещены в приют,
— сказала Анна Дудырина.
Отмечается, что в этом году объем республиканской субвенции на работы по сокращению популяции бродячих животных увеличен почти на 10%. Общая сумма составит более трех с половиной миллионов рублей. Треть из них предполагается направить на расширение инфраструктуры приюта, где запланировано возведение помещения для теплой послеоперационной передержки.
— Это позволит уже к лету приступить к выполнению запланированной программы по стерилизации отловленных собак,
— говорится в сообщении пресс-центра.
Новый аукцион на отлов бродячих собак пройдет 2 апреля. По нему предполагается отловить 311 животных.
По материалам: ptzgovorit.ru
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