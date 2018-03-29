Учёные заставили компьютер «галлюцинировать» классической Doom

Сотрудник команды Google Brain Дэвид Ха (David Ha) и учёный Юрген Шмидхубер (Jürgen Schmidhuber) вызвали у компьютера, как они это сами называют, «галлюцинации» того, как должен выглядеть классический Doom во сне. На необычный эксперимент обратил внимание портал Motherboard, относительно кратко объяснив суть произошедшего.

После того, как машина начала «дремать», исследователи заставили «виртуального оператора» играть в «приснившуюся» версию проекта, попутно самостоятельно обучаясь основам игрового процесса. Вы и сами можете взглянуть на то, как это выглядит на специальной странице сайта исследователей.

Так выглядит Doom во сне компьютера

Обучение компьютера для этой задачи состояло из трёх этапов:

Создание макета со сжатой версией игрового окружения, основанной на снэпшоте. Это что-то вроде MP3-файла с очень низким битрейтом. Помимо этого, разработка второго макета, передающего данные первого для распределения вероятности того, как будет выглядеть следующий кадр;

Соединяясь воедино, эти два макета преобразуются в абстрактное зрение окружающего «мира» виртуального оператора;

Ещё создан макет управления, имеющий доступ к перечню наград за совершаемые виртуальным агентом выборы, стимулируя его к определённым действиям на основе прогнозов предыдущего макета.

Все эти макеты позволяют виртуальному оператору «увидеть» игровой мир и надлежащим образом перемещаться в нём, используя доступные механики. Но что, если бы вы могли отправиться вместе с машиной в её собственный сон?

Для проверки этого исследователи создали ещё один макет, который прогнозирует собственные предсказания, поставляя таким образом новые данные для дальнейших прогнозов, создавая новый воображаемый мир, основанный на текущем. Если короче — это сон во сне. В нём макет предсказывает условия смерти игрока в следующем кадре, прогнозируя сам кадр, одновременно с этим создавая условия для оператора, в которых он сможет потренироваться.

Выходит, что машина будет представлять мир внутри уже воображаемого мира. Поклонники творчества режиссёра Кристофера Нолана , а особенно фильма «Начало», в целом должны понять суть происходящего.

По словам учёных, подобный абстрактный подход может научить мощные игровые движки для крупнобюджетных проектов, например, значительно быстрее обрабатывать сложную физику в фоновом режиме.