Черемушкинские школьники побывали за кулисами Большого Московского цирка

Второклассники из Черемушек вместе с родителями и классным руководителем Любовью Исаевой побывали за кулисами Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.

Учащиеся 2 «В» класса школы № 2115 своими глазами смогли увидеть ежедневный слаженный труд огромного коллектива цирка. Ребята побывали в аварийной костюмерной, где быстро приводят в порядок костюмы между номерами во время представлений, репетиционном манеже, пообщались с сотрудниками цирка — дрессировщиками и костюмерами.