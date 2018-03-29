Черемушкинские школьники побывали за кулисами Большого Московского цирка 

Второклассники из Черемушек вместе с родителями и классным руководителем Любовью Исаевой побывали за кулисами Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.
Учащиеся 2 «В» класса школы № 2115 своими глазами смогли увидеть ежедневный слаженный труд огромного коллектива цирка. Ребята побывали в аварийной костюмерной, где быстро приводят в порядок костюмы между номерами во время представлений, репетиционном манеже, пообщались с сотрудниками цирка — дрессировщиками и костюмерами.
«Одним из самых запоминающихся моментов для ребят стало знакомство с Виктором Кочкиным — победителем шоу «Минута Славы», который своими выступлениями лишний раз доказывает всем, что для человеческого тела и духа преград не существует. Ребята остались под большим впечатлением от увиденного, потому что такой пример безграничной любви к своему делу, просто никого не может оставить равнодушным», — добавляет пресс-служба школы № 2115.