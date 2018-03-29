Совбез Болгарии в пятницу обсудит с отозванным послом «дело Скрипаля» 

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Совет безопасности Болгарии обсудит «дело Скрипаля» в пятницу в 09.00 утра, для участия в заседании приглашен вызванный из Москвы для консультаций болгарский посол Бойко Коцев, сообщило местное издание «24часа» со ссылкой на пресс-службу правительства Болгарии.
Во вторник стало известно, что власти Болгарии отзывают посла из Москвы для консультаций в связи с «делом Скрипаля».
Издание уточняет, что советом безопасности руководит премьер-министр Бойко Борисов, в состав совета включены также члены правительства, руководители спецслужб и представитель президента Болгарии.
В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери 4 марта этого года, когда был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, что российская сторона категорически отрицает.