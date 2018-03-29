Совбез Болгарии в пятницу обсудит с отозванным послом «дело Скрипаля»

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . Совет безопасности Болгарии обсудит «дело Скрипаля » в пятницу в 09.00 утра, для участия в заседании приглашен вызванный из Москвы для консультаций болгарский посол Бойко Коцев, сообщило местное издание «24часа» со ссылкой на пресс-службу правительства Болгарии.

Во вторник стало известно, что власти Болгарии отзывают посла из Москвы для консультаций в связи с «делом Скрипаля».

Издание уточняет, что советом безопасности руководит премьер-министр Бойко Борисов, в состав совета включены также члены правительства, руководители спецслужб и представитель президента Болгарии.