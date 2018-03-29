Словения вызывает своего посла из России для консультаций

Премьер-министр Словении Миро Церар сообщил в Twitter, что правительство вызывает для консультаций своего посла в России Лондон выслал 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля . К этому решению присоединились и ряд других стран. Москва так и не получила полноценных данных о расследовании, но появилась информация, что Великобритания рассматривает дальнейшие меры. Церар пояснил, что посла вызывают в Любляну «в связи с недавним событием в Великобритании». Пока решение о высылке российских дипломатов не принималось. «Токсичный кинжал». Скрипаля отравили во время учений спецназа Британии? Инцидент в Солсбери мог произойти по вине британских военных. Подробнее.