Словения вызывает своего посла из России для консультаций 

Премьер-министр Словении Миро Церар сообщил в Twitter, что правительство вызывает для консультаций своего посла в России.
Лондон выслал 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. К этому решению присоединились и ряд других стран. Москва так и не получила полноценных данных о расследовании, но появилась информация, что Великобритания рассматривает дальнейшие меры.
Церар пояснил, что посла вызывают в Любляну «в связи с недавним событием в Великобритании». Пока решение о высылке российских дипломатов не принималось.
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