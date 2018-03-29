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Москва будет развивать регулярный речной транспорт только в центре
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Москва будет развивать регулярный речной транспорт только в центре 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Проект по развитию регулярного речного транспорта в столице затрагивает только центральные районы, примыкающие к Москве-реке. Об этом сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.
"Оценен потенциал в пределах центрального бьефа [участка] между шлюзами в Мневниках и в Коломенском. В центральной части есть смысл транспорт делать", — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». Водное сообщение с более отдаленными районами столицы на регулярной основе не рассматривается, так как преодоление шлюзов занимает значительное время, пояснил архитектор.
Развитие регулярного речного транспорта рассматривается для сообщения районов между центром города и районами Москва-сити и ЗИЛ, уточнил Кузнецов. Водный пассажирский транспорт будет развиваться по мере застройки береговых территорий города, отметил Кузнецов. В настоящее время плотность застройки в прибрежных территориях в пять раз меньше чем в среднем по городу, сказал он.
"Я уверен, что мы водный транспорт такой регулярный со временем увидим. Что касается причалов — у нас было в концепции заложено 40 портов, это тоже все работает", — уточнил Кузнецов.
Ранее власти Москвы анонсировали увеличение количества причалов на берегах Москва-реки. В частности, пассажирский причал рядом с парком «Зарядье» на Москве-реке может появиться в 2018 году, ранее сообщал ТАСС.
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