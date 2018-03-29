Москва будет развивать регулярный речной транспорт только в центре

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Проект по развитию регулярного речного транспорта в столице затрагивает только центральные районы, примыкающие к Москве-реке. Об этом сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

"Оценен потенциал в пределах центрального бьефа [участка] между шлюзами в Мневниках и в Коломенском. В центральной части есть смысл транспорт делать", — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва» . Водное сообщение с более отдаленными районами столицы на регулярной основе не рассматривается, так как преодоление шлюзов занимает значительное время, пояснил архитектор.

Развитие регулярного речного транспорта рассматривается для сообщения районов между центром города и районами Москва-сити и ЗИЛ , уточнил Кузнецов. Водный пассажирский транспорт будет развиваться по мере застройки береговых территорий города, отметил Кузнецов. В настоящее время плотность застройки в прибрежных территориях в пять раз меньше чем в среднем по городу, сказал он.

"Я уверен, что мы водный транспорт такой регулярный со временем увидим. Что касается причалов — у нас было в концепции заложено 40 портов, это тоже все работает", — уточнил Кузнецов.