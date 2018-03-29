Брошенный автомобиль эвакуировали с Петрозаводской

После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» с парковочного места между домами 24, корпус 1 и 17 по Петрозаводской улице эвакуировали брошенный автомобиль. О проведении работ отчитался замглавы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Андрей Ветохин.

«Сообщаю, что указанное транспортное средство эвакуировано на стоянку временного хранения», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)