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Брошенный автомобиль эвакуировали с Петрозаводской
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Брошенный автомобиль эвакуировали с Петрозаводской 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» с парковочного места между домами 24, корпус 1 и 17 по Петрозаводской улице эвакуировали брошенный автомобиль. О проведении работ отчитался замглавы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Андрей Ветохин.
«Сообщаю, что указанное транспортное средство эвакуировано на стоянку временного хранения», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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