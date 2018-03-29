Во время ЧМ-2018 бездомные животные в Нижнем Новгороде будут жить в приютах

По региональному закону безнадзорных кошек и собак отлавливают, прививают от болезней и стерилизуют. В течение 10 дней их можно содержать в приютах, причем всеми имеющимися способами, в том числе через социальную рекламу, в это время животным ищут хозяев. Если не находится ни прежний владелец, ни желающий приютить животное, его выпускают на улицу при условии, что оно не агрессивно.

Изменения в закон обязывают администрации Нижнего Новгорода, Бора и Дзержинска содержать отловленных животных в приютах в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, то есть с 10 июня по 25 июля 2018 года.

— Мы понимаем, что необходимо обеспечить безопасность гостей, которые приедут к нам на игры чемпионата мира по футболу. Принятые изменения в действующий закон являются одним из важных шагов в этом направлении. Кроме того, увеличивая срок содержания бездомной кошки или собаки в приюте, мы даем больше времени для того, чтобы найти им нового хозяина. А может собака просто потерялась, ее ищут по всему городу и найдут именно в приюте? — пояснил председатель комитета по агропромышленному комплексу заксобрания Игорь Тюрин

По оценкам авторов законопроекта, в местах проведения мероприятий чемпионата предстоит выловить 360 животных. Расходы на содержание на одного в течение 36 дней составят 1 784,16 рублей. Итого на всех выйдет 642 297,60 рублей. Деньги пока предполагается взять и соответствующей статьи бюджета.