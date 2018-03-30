В России откроют МФЦ для иностранных инвесторов 

Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Первый в России многофункциональный центр (МФЦ) для иностранных инвесторов откроют в Краснодаре в апреле, заявил вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец.
Фото DocPlayer.ru "Welcome-Центр будет предоставлять для зарубежных предпринимателей полный спектр сервисов, необходимых для создания бизнеса или развития проекта в крае", — отметил Швец. По его словам, проекты иностранных инвесторов иногда не получают развития из-за нехватки профессиональных кадров и языкового барьера. Поэтому власти приняли решение создать площадку, где иностранцы получат услуги в соответствии с международными стандартами. «Мы гарантируем высокий профессионализм сотрудников Welcome-Центра. Теперь иностранным бизнесменам не надо ломать голову, где найти англоговорящего юриста с опытом в области экспорта зерна или бухгалтера. Здесь будут проводиться консультации по получению государственной поддержки», — подчеркнул вице-губернатор. В свою очередь глава Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань вызывает интерес у международного бизнес-сообщества. «В регионе действует около 300 предприятий с иностранным капиталом из более чем 30 стран. Наша основная цель — показать зарубежным партнерам, что власти края открыты к прямому диалогу», — заключил Кондратьев.