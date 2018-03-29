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В Пензе началась масштабная подготовка к ликвидации паводка
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В Пензе началась масштабная подготовка к ликвидации паводка 

PNZdrive 20 минут назад
Фото: PNZdrive
В Пензе 29 марта началась масштабная подготовка городских дорог к паводку. О проделанных работах отчиталась пресс-служба горадминистации.
Так, выполнены работы по ворошению снега и очистке козырьков подъездов по улицам Кирова, 69, Либерсона, 30а, Ворошилова, 5, Дзержинского, 3, Пушкина, 51, Бакунина, 137, 139, Карпинского, 3, 6, 8, Коммунистическая, 45, 47, 49, Суворова, 142, 176, Чкалова, 7, Набережная р. Мойки, 7, Калинина, 74.
Чтобы избежать подтопления талыми водами жилого фонда, коммунальщики занимались прочисткой ливневой канализации в районе дома № 25 по улице 8 Марта, а также в секторе индивидуальной жилой застройки по улицам Огарева, Производственная.
Сотрудники МУП «Пензадормост» вывозили снег с улицы Лермонтова, площади Ленина. Продолжаются работы по уборке снежных валов на остановках, пешеходных переходах и перекрестках по улицам Пушкина, Лермонтова, Володарского, Кирова, Плеханова, Бекешская, Суворова, Кулакова, Коммунистическая, пр. Победы, Захарова, Урицкого.
В Октябрьском районе в аналогичных работах участвовали более 200 дворников и 16 единиц спецтехники.
Специалисты МУП «Пензадормост» занимались погрузкой и вывозом снега с проспекта Победы, убирали снежные валы на остановках, пешеходных переходах, перекрестках, выездах и въездах по проспектам Победы, Строителей, по улицам Минская, Одесская, Кронштадтская; чистили тротуары от снега и льда по улицам Ленина, Гагарина, Леонова, Циалковского.
На территории у остановки «Могилевский дворик», на территории выезда с улицы Тернопольской на проспект Строителей, по ул. Ладожская дорожники начали мелкоямочный ремонт.
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