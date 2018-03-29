Мусорный след в Ленобласти: Черная Лахта тонет в отходах из-за роста тарифов

Помойки вместо вывоза

В деревнях Черная Лахта и Шепелево уже больше двух недель вместо привычных контейнеров высятся горы мусора. Люди в недоумении, а местные чиновники разводят руками. «Денег на вывоз отходов не собрать, и с прежними-то двумя тысячами в год народ не спешил расставаться, люди не торопились платить», — рассказала староста Лахты Галина Парфенова. Характерная черта деревень Ломоносовского района: постоянного населения, к примеру, в той же Черной Лахте около 30 человек, а приезжающих из Петербурга много, и летом проблема может заметно обостриться.

В компании «Вита», которая ранее вывозила мусор, мотивируют отказ просто: работать стало невыгодно из-за изменения тарифов. Областной комитет по тарифам и ценовой политике в конце 2017 года утвердил новую стоимость захоронения коммунальных отходов на полигонах, рост по сравнению с прошлым годом составил 130%.

«Можно по-разному относиться к природе деятельности и эффективности энергетических компаний, поставщиков коммунальных ресурсов и прочих регулируемых организаций, считать или не считать тарифы на их услуги завышенными, но независимо от этого экономическая система устроена таким образом, что явления присущие ей в целом распространяются и на ее отдельные части, какими являются и регулируемые компании. Речь здесь идет, прежде всего, об инфляционных процессах», — витиевато разъясняют ситуацию областные чиновники.

Но от этого никому не легче, и мусорные горы не уменьшаются. Начальник сектора природопользования администрации Ломоносовского района Инна Маринкина видит выход в ужесточении законодательства: надо законодательно обязать землевладельцев ставить подпись под коллективным договором о вывозе мусора, а нарушителей штрафовать.

Корректировать региональное законодательство, касающееся оборота и утилизации отходов, предлагает и губернатор Александр Дрозденко . «Нам необходимо срочно принять закон об обороте отходов или даже „мусорный кодекс“, чтобы гарантировать прозрачность на этом рынке и обеспечить чистоту на территории региона», — считает он.

При этом глава региона полагает, что следует изменить схему оплаты за вывоз мусора. жители Петербурга и области должны оплачивать услуги по утилизации мусора полигонам, а те — рассчитываться с транспортными компаниями. Это должно мотивировать перевозчиков доставлять отходы до полигонов, а не создавать несанкционированные свалки.

Никто не хочет утонуть в мусоре, и «бесконтейнерная» ситуация, сложившаяся сегодня в Черной Лахте и Шепелево, — только один пример того, что может происходить, когда люди не могут или не хотят платить, тарифы на утилизацию растут, а участникам рынка становится невыгодно вывозить бытовые отходы.

Головной боли Ленобласти традиционно добавляет соседний мегаполис. Если верить официальным данным, в Петербурге ежегодно образуется примерно 1,7 млн тонн коммунальных отходов, причем около миллиона тонн бытового мусора вывозится на территорию Ленобласть. В регионе, по планам областного правительства, до 2021 года должно появиться три новых полигона мощностью 1,25 млн тонн ежегодно (в Подпорожском районе уже строится, еще два запланированы в Выборгском и Тосненском районах). Понятно, что на их строительство нужно время и огромные деньги — только на формирование новых площадок — 4,5 млрд рублей.

Вместе с тем, власти Ленобласти понимают, сколь сомнительны «лавры» главы Московской области Андрея Воробьева, которого жители закидали снежками после отравления детей ядовитым газом во время выброса с полигона Ядрово. Поэтому предлагают максимально отдалить места для размещения отходов от населенных пунктов, но как именно это будет происходить, пока неясно.

Мусорные бунты охватили Подмосковье. Люди требуют закрытия полигона «Ядрово», расследуют мутную историю с неизвестным полигоном в Тарусе . Жители Клинского района протестуют против разрастания полигона «Алексинский карьер», а в Коломне протестующие перекрыли дорогу мусоровозам на подходах к полигону ТБО «Воловичи». Глава Волоколамского района, в котором произошло отравление детей, был уволен, а власти Московской области обещают закрыть полигон. Но проблема не только в нем.

Подобные полигоны продолжают работать и в других субъектах РФ , в том числе, и в Ленобласти. Жители региона высказывают недовольство, но протестные настроения наблюдаются разве что во Всеволожском районе, где компания «Промотходы», управляющая полигоном «Северная Самарка», хочет вложить в модернизацию и, по некоторым данным, расширение объекта 400 млн рублей, а жители ближайших населенных пунктов требуют закрыть свалку.

«Для того, чтобы в Ленобласти не было народных возмущений, выбор любого места, где будут перерабатываться или сжигаться отходы, должен происходить с учетом мнения проживающих рядом людей, — уверен депутат областного заксобрания Вадим Малык. — Кроме того, необходимо предусмотреть ответственность региональных операторов Петербурга и области в случаях, когда на транспортных средствах, которые перевозят отходы, будут отсутствовать системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, позволяющие отслеживать маршрут».

В ожидании регоператора

Пока Ленобласть, в отличие от Петербурга, власти которого сегодня оптимистично заявляют о намерении к 2020 году перерабатывать 38% отходов, а к 2030-му все сто, не определила регионального оператора, которому предстоит курировать работу всего «мусорного» комплекса. Главный претендент — «Управляющая компания по обращению с отходами Ленобласти». Конкурс должен состояться 6 апреля, а к работе победитель должен приступить с мая. Известно, что компания, которая получит статус регионального оператора в Ленобласти, заключит с правительством региона на сумму около 15 млрд рублей. Таких операторов обязаны выбрать все российские регионы.

Как писал «ФедералПресс» , многие эксперты высказывают сомнения в том, что вновь создаваемый институт региональных операторов, которому предстоит изменить алгоритм сбора и утилизации отходов, можно считать удачным. В частности, глава постоянной комиссии по экологии и природопользованию областного парламента Николай Кузьмин предупреждает о такой «волчьей яме» для населения, как намерение при этом возложить на него груз дополнительных расходов — притом, что, и без того, людей душат долги по ЖКХ.

«При росте тарифов, тем более, если это будет происходить резко, деньги за коммунальные услуги, в том числе, за вывоз мусора, соответствующие службы будут собирать с еще большим «скрипом». Значит, всем участникам мусорного рынка предстоит еще крепко подумать о том, что в связи с этим предпринять», — сказал он.

Глава «Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере» Евгений Пургин прогнозирует, что, внедряя институт региональных операторов, мы стоим на пороге «создания монополии», которая превратит формирование тарифов в «тайну за семью печатями» и откроет дверь новым коррупционным схемам.