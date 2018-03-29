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В Дагестане выбрали нового уполномоченного по правам человека в регионе
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В Дагестане выбрали нового уполномоченного по правам человека в регионе 

ТАСС 22 минуты назад
МАХАЧКАЛА, 29 марта. /ТАСС/. Народное собрание Дагестана назначило новым уполномоченным по правам человека в регионе члена избиркома республики Джамала Алиева. За его кандидатуру проголосовали 73 депутатов из 90.
"Кандидатура Джамала Алиева в установленном порядке согласована с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой", — сказал на сессии парламента начальник управления администрации главы и правительства Дагестана по вопросам госслужбы, кадров и госнаградам Артур Исрапилов.
"Мною будут приложены все усилия для эффективной реализации возложенных на уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан задач", — заверил депутатов Алиев.
"Работа эта нелегкая, но очень важная. Хотим пожелать Джамалу Расуловичу [Алиеву] успешной работы, потому что это очень важная работа. Это [назначение] есть еще один пример того, что молодых инициативных, энергичных людей у нас в республике замечают и доверяют очень сложные участки работы", — напутствовал нового омбудсмена спикер Народного собрания региона Хизри Шихсаидов.
Ранее, 22 февраля, кандидатуру Алиева на должность уполномоченного по правам человека в регионе внес врио главы Дагестана Владимир Васильев.
О новом омбудсмене
Алиев родился в 1981 году в Махачкале. С 2009 года по 2011 год был помощником уполномоченного по правам человека в Дагестане, где занимался информационно-аналитическим обеспечением деятельности омбудсмена, организацией межрегионального и международного сотрудничества, взаимодействием со СМИ.
С 2015 года по настоящее время Алиев работает заместителем генерального директора АО «Махачкалинский морской торговый порт», а с 2016 года также является и членом избирательной комиссии Дагестана.
Прежний омбудсмен Уммупазиль Омарова сложила полномочия 25 января 2018 года. Тогда же врио главы Дагестана Васильев назначил ее заместителем председателя правительства — министром образования и науки региона.
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