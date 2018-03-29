Милонов предложил ввести курсы по сохранению брака для тех, кто разводится

Ранее лидер ЛДПР в ходе встречи депутатов от ЛДПР и руководства Госдумы с премьер-министром Дмитрием Медведевым призвал отменить алименты и разрешить регистрировать повторный брак без расторжения первого, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе либерал-демократов.

"Алименты на сегодня являются устоявшейся формой материальной ответственности между бывшими супругами. В этом плане я бы не стремился отменять их существование, а направил усилия по предотвращению распада семей — надо заставить государство помогать молодым семьям и родителям преодолевать кризисные моменты супружеской жизни", — сказал Милонов РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что в России в достаточной степени сохраняется и оберегается институт традиционного брака. При этом «махинации в этом плане», уверен политик, могут привести к разного рода перегибам и спорным ситуациям, которые «не будут способствовать оздоровлению общества и общественной морали».

"Я бы организовал специальные и обязательные курсы по сохранению брака для тех семей, которые подают заявления на развод, где бы им помогли вернуть любовь и сохранить своё супружество", — заключил депутат.