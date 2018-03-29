Лондон продолжает препятствовать доступу РФ к пострадавшим Скрипалям 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.
Как подчеркивают в российском внешнеполитическом ведомстве, Британия умышленно демонстрирует правовой нигилизм.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда» рассказала, что некоторые ответы Лондона, которые получает Москва по делу Скрипаля, очень путаные и напоминают написанное душевнобольным.
"На большинство документов они вообще не отвечают. Вторая форма — это такие отписки, что «мы все уже сказали, следите за выступлениями». Третий вариант — это документы, которые, такое впечатление, писал душевнобольной. Когда перепутано все: даты, имена, должности. То есть, такое впечатление, что дали какому-то человеку ручку, и вот он какие-то каракули (пишет)", — отметила Захарова.
Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков подчеркнул, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. По его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории.
Напомним, что инцидент с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери произошел 4 марта в Солсбери. Британская сторона возложила ответственность за произошедшее на Россию. Москва отрицает все обвинения в свой адрес. Позже Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов. Вслед за Великобританией аналогичные меры применили другие государства ЕС, включая Германию, Францию, Польшу. К ним присоединились США, Канада, Австралия и Украина. Кроме того, сегодня о выдворении российского дипломата заявила Грузия.