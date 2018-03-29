Лондон продолжает препятствовать доступу РФ к пострадавшим Скрипалям

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

Как подчеркивают в российском внешнеполитическом ведомстве, Британия умышленно демонстрирует правовой нигилизм.

"На большинство документов они вообще не отвечают. Вторая форма — это такие отписки, что «мы все уже сказали, следите за выступлениями». Третий вариант — это документы, которые, такое впечатление, писал душевнобольной. Когда перепутано все: даты, имена, должности. То есть, такое впечатление, что дали какому-то человеку ручку, и вот он какие-то каракули (пишет)", — отметила Захарова.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков подчеркнул, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. По его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории.