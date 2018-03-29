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Киев ждет самое масштабное в истории отключение воды
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Киев ждет самое масштабное в истории отключение воды 

Украина.ру 22 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил на брифинге первый заместитель директора, главный инженер департамента эксплуатации водопроводного хозяйства «Киевводоканала» Владимир Костюк.
«Это позволит увеличить межремонтные сроки и уменьшить трудозатраты на профилактическое обслуживание, снизить износ насосного оборудования и повысить надежность и эффективность его работы, а также уменьшить потери воды в сети», — сказал он.
По его словам, необходимость замены оборудования выявили при обследовании: четыре единицы запорной арматуры находятся в аварийном состоянии.
«Киевводоканал» сообщает, что насосная водопроводная станция «Крутогорная» будет отключена из схемы водоснабжения с 10:00 30 марта по 7:00 31 марта 2018 года.
Отключения воды коснутся Голосеевского, Святошинского, Шевченского и Соломенского района. «Киевводоканал» назвал прекращение водоснабжения самым масштабным в истории столицы.
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