Киев ждет самое масштабное в истории отключение воды

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель директора, главный инженер департамента эксплуатации водопроводного хозяйства «Киевводоканала» Владимир Костюк.

«Это позволит увеличить межремонтные сроки и уменьшить трудозатраты на профилактическое обслуживание, снизить износ насосного оборудования и повысить надежность и эффективность его работы, а также уменьшить потери воды в сети», — сказал он.

По его словам, необходимость замены оборудования выявили при обследовании: четыре единицы запорной арматуры находятся в аварийном состоянии.

«Киевводоканал» сообщает, что насосная водопроводная станция «Крутогорная» будет отключена из схемы водоснабжения с 10:00 30 марта по 7:00 31 марта 2018 года.

Отключения воды коснутся Голосеевского, Святошинского, Шевченского и Соломенского района. «Киевводоканал» назвал прекращение водоснабжения самым масштабным в истории столицы.