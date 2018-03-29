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Интернет-омбудсмен: общество стало сомневаться в монополии государства на эмиссию денег
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Интернет-омбудсмен: общество стало сомневаться в монополии государства на эмиссию денег 

Банки.ру 26 минут назад
Появление новых технологий привело к тому, что ряд функций, которые ранее были монопольными, теперь могут быть переданы обществу, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев на Столыпинском форуме. По его словам, тезис о том, что государство имеет монополию на эмиссию денег, поставлен под сомнение.
«Были сущности, которые были наделены эксклюзивными монопольными полномочиями. Появляются технологии, которые открывают людям глаза, социально-экономический уклад пришел в движение. Например, появление криптовалют ставит под сомнение факт существования любого надзорного органа для осуществления операций с любыми контрагентами. О чем это говорит? Что общество созрело и поставило под сомнение один из важнейших постулатов государства, что государство имеет монополию на эмиссию денежных средств», — сказал Мариничев.
«Государственному управлению в любой точке мира надо прийти к тому, чтобы осознать и отпустить от себя часть монопольных насильственных полномочий в пользу общественного договора», — добавил он.
Мариничев также указал, что за счет технологий будет автоматизирован человеческий труд, в том числе умственный.
«Так что мы возвращаемся в рабовладельческий строй, и на нас пашут роботы, и эта история будет продолжаться до тех пор, пока роботы не осознают, что они рабы и не будет бунта», — отметил Мариничев.
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