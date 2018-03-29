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CAS опубликует мотивировочную часть решений по 39 спортсменам РФ не раньше середины апреля
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CAS опубликует мотивировочную часть решений по 39 спортсменам РФ не раньше середины апреля 

ТАСС 29 минут назад
ТАСС, 29 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародует мотивировочную часть решений по апелляциям 39 российских спортсменов не ранее середины апреля. Об этом сообщил генеральный секретарь CAS Матье Риб, слова которого приводит портал Inside the Games.
"Ожидается, что решения по россиянам будут опубликованы в середине апреля", — сказал Риб.
Международный олимпийский комитет (МОК) на основании расследований комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые перепроверяли допинг-пробы участников Олимпиады-2014, а также изучали обвинения главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в наличии в РФ системы применения допинга и вовлечении в нее сотрудников Минспорта РФ, принял решение о пожизненной дисквалификации 43 российских спортсменов. Апелляции в CAS подали 42 атлета. Дела трех биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой еще не рассматривались.
1 февраля CAS удовлетворил апелляции бобслеистов Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольги Стульневой, Людмилы Удобкиной, скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Никиты Крюкова, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Натальи Матвеевой, конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова, саночников Татьяны Ивановой, Альберта Демченко, хоккеисток Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Татьяны Буриной, Екатерины Смоленцевой и Анны Щукиной. Также Спортивный арбитражный суд постановил, что их результаты, показанные на Играх-2014, должны быть восстановлены в связи с отсутствием факта нарушения антидопинговых правил.
Кроме того, апелляции еще 11 россиян, в числе которых бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, а также хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок, были частично удовлетворены, CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад пропуском только Игр-2018.
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