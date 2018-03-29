Причиной болей в спине оказалась забытая на 14 лет врачами игла

Мать шестерых детей выяснила, что причиной ее хронических болей в спине, от которых она страдала 14 лет после родов, была оставленная по ошибке в позвоночнике иголка для эпидуральной анестезии. А теперь врачи говорят, что если женщина решится ее удалить или оставить, то ей всё равно может грозить паралич. Жительница Флориды Эми Брайт в течение долгих 14 лет после родов страдала от болей в спине. В 2003 году эта женщина подарила жизнь своему шестому ребенку — младшему сыну Джейкобу. Роды осуществлялись посредством кесарева сечение в одной из больниц города Джексонвилля. Через два месяца Эми начала испытывать тяжелые боли в спине, которые продолжались до прошлого года. Именно тогда компьютерная томография впервые обнаружила трехсантиметровый кусок иглы, застрявший у неё в позвоночнике. Судя по всему, эта иголка осталась там после того, как 14 лет тому назад Эми получала эпидуральную анестезию. Сломанная игла вызвала тяжелое повреждение нервов, из-за которого женщина может очень ограниченно пользоваться левой ногой и ступней. Адвокаты мамы шестерых детей утверждают, что больница знала о сломанной игле и врачебной ошибке, но отказалась что-либо делать по этому поводу. Между тем, если бы ее удалили в тот самый момент, тот существенной опасности для здоровья пациентки не было бы. А вот теперь женщина стоит перед нелегким выбором. Она может пойти на хирургическую операцию по удалению сломанной иглы из позвоночника, или решится ее оставить. Причём в том и другом случае ей угрожает перманентный паралич. В настоящее время Эми вместе с адвокатами судится с больницей, пытаясь взыскать с нее $1 млн Можно не сомневаться, что в случае паралича эта сумма заметно увеличится. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)