Лондон все препятствует доступу к пострадавшим в Солсбери, заявили в МИД

"Мы становимся очевидцами очевидного препятствования доступу российских представителей к пострадавшим российским гражданам. Таким образом Великобритания открыто, без всякого стеснения нарушает международные правовые нормы и, в частности, консульскую конвенцию между Советским Союзом и Соединенным Королевством Великобритании 1968 года", — сказала Захарова.

Она напомнила, что 36-я статья этого документа содержит положения о том, что консульское должностное лицо имеет право в пределах своего консульского округа встречаться с любым гражданином представляемого государства, давать ему советы, оказывать всяческое содействие, включая принятие мер для оказания ему правовой помощи. Кроме того, как указала Захарова, согласно конвенции, государство пребывания никоим образом не ограничивает сношения гражданина представляемого государства с консульством и доступ в его консульство.

Она подчеркнула, что Великобритания «умышленно демонстрирует правовой нигилизм». «И делает это не в первый раз», — подчеркнула Захарова.