Плюс 1000 сельских врачей: как реализуется программа «Земский доктор» в Подмосковье

Они получают финансовую поддержку в 1 миллион рублей и опыт работы, что актуально для молодежи, а теперь участвовать в программе смогут фельдшеры и специалисты с опытом в возрасте до 50 лет. Помимо этого, власти Подмосковья с 2018 года обещают поддержать врачей дополнительными выплатами и повышением зарплат. Что принес Московской области проект «Земский доктор», и какие еще меры поддержки врачей реализуются в регионе, выяснил корреспондент РИАМО

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Работа на миллион

Федеральная программа «Земский доктор» действует в России с 2012 года. Основная цель — стимулировать врачей переезжать на работу в сельскую местность, где нехватка квалифицированных специалистов доходила на момент старта к критической отметке.

Для того, чтобы удержать медиков, решившихся участвовать в программе, предусмотрен контракт на 5-летний срок и единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей как компенсация за непривычные и зачастую непростые условия работы. Эта сумма может быть потрачена как на обеспечение жилищных условий доктора, так и на любые другие цели на усмотрение участника программы.

Вступить в программу ранее могли по сути только выпускники медвузов в возрасте до 25 лет, но позднее этот возраст увеличили сразу в два раза — до 50 лет, так что возможность принять участие в проекте теперь есть как у начинающих карьеру молодых врачей, так и у опытных специалистов.

Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова , финансирование программы будет продолжаться. Начиная с 2018 года, средства на реализацию программы, предусмотренные в федеральном бюджете, составят 3,2 миллиарда рублей ежегодно. Также Минздрав выступил с предложением распространить программу «Земский доктор» на фельдшеров, которые исполняют обязанности лечащих врачей на территориях сел — единовременная выплата для них должна составить 500 тысяч рублей.

Как отметила в конце 2017 года заместитель председателя ФОМС Ирина Соколова , за 5 лет действия программы «Земский доктор» в ней приняли участие более 28 тысяч медиков, которые получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей каждый, в том числе более 5 тысяч человек — в 2017 году.

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Плюс 1000 сельских врачей

По данным правительства Московской области, опубликованным в феврале 2018 года, в сельские медучреждения Подмосковья за 5 лет работы программы «Земский доктор» удалось привлечь почти 1 тысячу специалистов.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова , программа «Земский доктор» продолжает работать. По ее словам, ежегодно в ней принимает участие 150 человек. В частности, в 2017 году в медицинские учреждения Подмосковья, находящиеся в сельской местности, на работу принято 150 врачей, то есть годовой план выполнен на 100%. Обеспеченность сельского населения квалифицированной медпомощью в Московской области возросла на 2,7% за пять лет.

Подводя промежуточные итоги проекта, Забралова также отметила, что в ближайшее время специалистов первичного звена — терапевтов и педиатров, особенно необходимых в сельской местности, ждет повышение зарплат. Такое указание дал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья 14 февраля 2018 года.

«Мы уже начали работу в этом направлении. Считаю, что это поспособствует привлечению множества специалистов в подмосковные клиники», — сообщила Забралова.

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Врачи — в самые маленькие города

В дальнейшем реализация программы будет нацелена именно на обеспечение специалистами малонаселенных пунктов, где квалифицированная медицинская помощь — по-прежнему «больной вопрос».

Так, недавно программа «Земский доктор» в Московской области была распространена на города с населением до 50 тысяч жителей.

Претендовать на участие в программе могут специалисты самого широкого спектра. Помимо повсеместно востребованных терапевтов и педиатров, в самых разных районах и больницах Московской области открыты вакансии врачей-отоларингологов, онкологов, стоматологов, анестезиологов-реаниматологов и врачей множества других, более специализированных направлений. Если же специализация врача не подходит ни на одну из вакансий, то доктор вправе пройти переобучение.

Таким образом, будущие земские доктора, независимо от их специализации, места нынешнего проживания и работы, смогут найти для себя место работы, где они будут востребованы.

Не смогут попасть в программу всего несколько категорий: в частности, медики, имеющие неисполненные обязательства по отработке установленного срока в соответствии с договорами на целевое обучение или целевую подготовку. Кроме того, второй раз принять участие в программе «Земский доктор» не смогут специалисты, уже получавшие единовременную компенсационную выплату, в том числе по досрочно расторгнутому договору.

По данным правительства Московской области, сейчас в Подмосковье работает порядка 24 тысяч врачей, из которых 14 тысяч трудятся в поликлиниках. Кроме того, в области работает около 3 тысяч участковых терапевтов и педиатров, а за следующие за два года в регион планируется привлечь еще тысячу участковых врачей.

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Дополнительные выплаты

Кроме того, подмосковные участковые терапевты и педиатры с 1 апреля 2018 года смогут получать ежемесячную доплату в размере 32 тысяч рублей, об этом сообщил в марте подмосковный Минздрав.

Для этого врач должен работать не более, чем на 1,25 ставки только на одном участке с количеством 1,7 тысячи прикрепленного взрослого населения и 800 детского, а также выполнять ключевые показатели эффективности — 100% диспансеризация, низкие показатели смертности на участке, отсутствие обоснованных жалоб.

По расчетам властей региона, эта мера также поможет привлечь новые кадры для работы в учреждения здравоохранения региона.

«На данный момент специалисты без опыта работы, только что окончившие вуз, получают в среднем около 25 тысяч рублей в месяц. Доплата существенно увеличит заработок участковых специалистов», — отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков

Также в этом году областным врачам вручили первые свидетельства о праве на получение жилищной субсидии в рамках подпрограммы «Социальная ипотека»: государство выплачивает первоначальный взнос и полную стоимость жилплощади по ипотеке, а врач только гасит проценты по кредиту.

По данным Министерства здравоохранения Подмосковья, по «Социальной ипотеке» в области в год приобретается около 280 квартир. Для участия в программе есть ряд условий: в частности, специалист должен заключить соглашение со своим медучреждением — официальным местом работы на срок не менее 10 лет.

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