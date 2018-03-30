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Саперы ЦВО ведут подрывные работы на реках в Челябинской области
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Саперы ЦВО ведут подрывные работы на реках в Челябинской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Противопаводковые мероприятия проводятся с целью защиты от подтопления населенных пунктов, находящихся в районе затороопасных участков.
Сводный отряд инженерной бригады и танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) продолжает подрывные работы на реках в Челябинской области.
Противопаводковые мероприятия проводятся с целью защиты от подтопления населенных пунктов, находящихся в окрестностях затороопасного участка.
Всего с 28 марта специалисты ЦВО произвели более 20 подрывов льда на реках Сим и Нижний Тогузак, при этом саперы израсходовали около 1000 килограммов тротила, разрушив лед на участке свыше 3000 кв. метров.
Для большей эффективности заряды закладывались под лед, толщина которого в среднем составляла около 1 метра.
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