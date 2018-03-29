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На оповещение свердловчан о чрезвычайных ситуациях потратят 65 млн рублей
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На оповещение свердловчан о чрезвычайных ситуациях потратят 65 млн рублей 

АиФ Урал 33 минуты назад
Фото: АиФ Урал
На оповещение жителей Свердловской области о возникновении чрезвычайных ситуаций потратят 65 млн рублей. В регионе будет модернизирована система централизованного оповещения населения, об этом сообщает в четверг, 29 марта, «АиФ-Урал».
На портале госзакупок был открыт электронный аукцион на поиск подрядчика, который займется модернизацией системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Заказчиком закупки выступило министерство общественной безопасности Свердловской области.
На работы планируется потратить больше 65 млн рублей. Подрядчик должен будет установить 130 уличных пунктов оповещения. Работы будут проводиться в два этапа: до 1 июня 2018 года необходимо поставить 17 таких пунктов, а до 1 ноября — оставшиеся 113.
Отметим, что региональная автоматизированная система централизованного оповещения (РАСЦО) обеспечивает передачу различных вариантов оповещения, в том числе — сигналов гражданской обороны «Внимание всем!» и «Воздушная тревога». Информация передается в индивидуальном, избирательном, групповом и циркулярном режимах. Также РАСЦО позволяет управлять процессом оповещения, формировать и передавать в вышестоящие и нижестоящие органы управления подтверждения о принятых сигналах, а также выполнять ряд других задач.
Подрядчику предстоит организовать поставку оборудования, провести его монтаж, настройку и осуществить работы для обеспечения бесперебойной работы. Компания-победитель аукциона должна будет разместить уличные пункты оповещения, в которые входят электросирены, громкоговорители, антенны, радиостанции, грозозарядники. Такие системы появятся в 130 местах и будут установлены в администрациях, школах и домах культуры в Екатеринбурге и ряде городских округов: Арамильском, Березовском, Верхнепышминском, Сысертском, Артемовском, Белоярском и других.
Подрядчика, который займется работами, определят уже 23 апреля.
Напомним, в последнее время системам безопасности уделяется повышенное внимание. 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, во время которого обрушилась кровля здания. В трагедии погибли более 60 человек, большинство из которых — дети.
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