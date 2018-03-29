В Рыбинске пропала 38-летняя Любовь Монахова

Женщина ушла из дома в микрорайоне Слип в среду, 21 марта. С тех пор её местонахождение неизвестно. Волонтеры организации Ярспас начали распространять ориентировки.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 168 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы до плеч, глаза голубые. Она была одета в белую шапку с помпоном, синюю спортивную зимнюю куртку, темно-синие джинсы и кроссовки с мехом.

Если вам что-либо известно о местонахождении Л. Монаховой просьба звонить по телефонам: 02, 102 (с сотового) — полиция, 8 910 964 08 38 — ЯрСпас