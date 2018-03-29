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В Рыбинске пропала 38-летняя Любовь Монахова
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В Рыбинске пропала 38-летняя Любовь Монахова 

АиФ 34 минуты назад
Фото: АиФ
Женщина ушла из дома в микрорайоне Слип в среду, 21 марта. С тех пор её местонахождение неизвестно. Волонтеры организации Ярспас начали распространять ориентировки.
Приметы: на вид 30-35 лет, рост 168 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы до плеч, глаза голубые. Она была одета в белую шапку с помпоном, синюю спортивную зимнюю куртку, темно-синие джинсы и кроссовки с мехом.
Если вам что-либо известно о местонахождении Л. Монаховой просьба звонить по телефонам: 02, 102 (с сотового) — полиция, 8 910 964 08 38 — ЯрСпас
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