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Не потерять и не подделать: в Екатеринбурге начали оформлять электронные больничные
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Не потерять и не подделать: в Екатеринбурге начали оформлять электронные больничные 

e1.ru 34 минуты назад
Фото: e1.ru
В Свердловском отделении фонда социального страхования посчитали, что в прошлом году 90 тысяч больничных листов были оформлены неправильно. И это не считая поддельных — их каждый год выявляют несколько десятков.
В фонде уверяют, что этой проблемы не будет, когда все больницы перейдут на электронные больничные. В Екатеринбурге их начали оформлять осенью, и к настоящему моменту такой научились заводить в трёх больницах — ЦГБ № 7, ЦГБ № 3, ДГКБ № 11. В ближайшее время, по данным фонда, к ним присоединятся ЦГБ № 20 и ЦГБ № 23.
Переход на электронный документооборот минимизирует количество испорченных и поддельных больничных, считают в ФСС.
— После того, как сами факты неверного заполнения были установлены специалистами Фонда, по каждому такому листку принимались своевременные решения — больничный признавался недействительным, ему на замену выдавался дубликат, — рассказали в Фонде социального страхования. — Сложности при заполнении больничного нередко создают неудобства как самим пациентам, так и работодателям. Ведь в случае, например, если работодатель уже оплатил такой больничный, у него возникнут естественные сложности с получением денежного возмещения из Фонда, не говоря уже о самом работнике, который также понесёт моральные и материальные издержки.
Электронный больничный не потерять и не подделать, его не нужно распечатывать — информация напрямую курсирует между страхователем, фондом и больницей.
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