Саровчанин ушел с работы на обед и пропал без вести

Мужчину разыскивают со вторника, 27 марта. Об этом сообщает ПСО «Волонтер».

Александр худощавого телосложения, его рост 168 сантиметров, волосы темные, глаза голубые, на подбородке шрам. В день исчезновения был одет в черную куртку, темный джемпер, синие (или черные) джинсы и берцы. С собой он взял два мобильных телефона.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом мужчине, просят звонить по телефонам: 8 (83130) 58-509, 60-533, 60-522.

Напомним, пропавшую в Павлове Оксану Доможирову искали четыре дня.

Фото: ПСО «Волонтер»