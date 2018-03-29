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Саровчанин ушел с работы на обед и пропал без вести
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Саровчанин ушел с работы на обед и пропал без вести 

В городе N 34 минуты назад
Фото: В городе N
Мужчину разыскивают со вторника, 27 марта. Об этом сообщает ПСО «Волонтер».
Александр худощавого телосложения, его рост 168 сантиметров, волосы темные, глаза голубые, на подбородке шрам. В день исчезновения был одет в черную куртку, темный джемпер, синие (или черные) джинсы и берцы. С собой он взял два мобильных телефона.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом мужчине, просят звонить по телефонам: 8 (83130) 58-509, 60-533, 60-522.
Напомним, пропавшую в Павлове Оксану Доможирову искали четыре дня.
Фото: ПСО «Волонтер»
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