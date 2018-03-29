Речь министра иностранных дел на пасхальном банкете мэра Лондона

Господин лорд-мэр, ваши превосходительства, дамы и господа.

Я хочу поговорить о глобальной роли Великобритании и о нашей работе с союзниками по всему миру. Но сначала остановлюсь на знаковых событиях этой недели, потому что никогда ранее российских дипломатов не высылали в таких количествах, как в последние дни.

К этой минуте уже 27 стран пошли на риск, высылая людей, которые, по их мнению, не способствуют общественному благу.

Есть и многие другие, решившие пойти другим путем — страны, выступившие с резкими заявлениями и сократившие свое представительство на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Чтобы не быть голословным, господин лорд-мэр, я с вашего разрешения зачитаю весь почетный список:

К тому же НАТО выслала или лишила аккредитации 10 российских официальных лиц.

Стало очевидно, что Кремль недооценил силу международного единения. Если они думали, что мир теперь настолько черствый и циничный, что его не заботит применение химического оружия в мирном Солсбери; если они думали, что никому нет дела до страданий Сергея Юлии Скрипалей , или что мы останемся равнодушны к безрассудному и высокомерному посягательству на общественную безопасность, из-за которого еще 39 человек обратились за помощью; если они думали, что мы настолько морально слабы, настолько зависимы от углеводородов, настолько страшимся рисков и боимся России , что не посмеем ответить, то теперь они получили ответ, ибо все эти страны очень хорошо понимают, что им грозит возмездие. Скажу прямо, поддержавшие нас страны гораздо более уязвимы перед Россией, чем мы сами, как в силу их географического положения, так и из-за их энергетических потребностей. И я отдаю им должное, потому что они понимают, что теперь их находящиеся в России дипломаты с семьями могут также столкнуться с вынужденными переменами, и что их жизнь может резко измениться.

Даже для одной страны это серьезное и жертвенное решение, не говоря уже о 27 странах. Я от души их благодарю.

Естественно, я понимаю, что в определенном смысле моя благодарность неуместна, ибо я ни в коей мере не считаю, что эта волна отвращения была вызвана только случаем в Солсбери, а уж тем более симпатиями или сентиментальной любовью к Великобритании, хотя и не исключаю, что это тоже имело значение.

Дело не только в нас. Дело во всех нас и в наших взглядах на то, в каком мире мы хотим жить.

Я уверен, что высылка дипломатов — это тот момент, когда обрели форму наши общие чувства, когда многолетние провокации и досаждающие действия до предела истощили международное терпение, и когда страны на трех континентах решили сказать «Довольно!».

После аннексии Крыма , вторжения в Донбасс, атаки на рейс MH17, хакерских взломов, попытки переворота в Черногории, сокрытия фактов применения химического оружия в Сирии , хакерского нападения на бундестаг и вмешательства в выборы в мире стало слишком много стран, на себе ощущающих злонамеренные и подрывные действия российского государства.

События в британском Солсбери затронули не только жителей одноименных городов на юге Австралии, в американской Пенсильвании, Северной Каролине и Мэриленде. Они коснулись тихих городков с историческими соборами по всей Европе, которым могла грозить та же участь, и где люди имеют право жить без страха. После всех этих провокаций наступил, наконец, момент, когда мир отказался и дальше выслушивать изнуряющие потоки российской лжи, дезинформации и межконтинентального баллистического вранья.

Сначала нам говорили, что вещества «Новичок» никогда не было. Потом сказали, что оно было, но теперь его запасы полностью уничтожены. Затем заявили, что его запасы оказались в Швеции, Чехии, Словакии или США.

А на днях они вообще заявили, что подлинным изобретателем «Новичка» является Тереза Мэй

За эти дни мы услышали, что Сергей Скрипаль мог пострадать от передозировки; что он решил покончить с собой и заодно пытался убить свою дочь; что это покушение на убийство стало местью Великобритании, которая якобы отравила Ивана Грозного ; что все это мы сделали для срыва чемпионата мира.

МИД Великобритании насчитал уже 24 версии этих нелепых домыслов. Я очень рад, что 27 стран решили больше не слушать эту ерунду.

Это очень напоминает начало романа «Преступление и наказание» в том смысле, что мы все знаем, кто преступник. Вопрос только в том, сознается он сам, или его поймают.

В последние дни наши ценности и наша вера в верховенство международного права доказали, чего они стоят.

Решительный и быстрый ответ последовал не только со стороны НАТО и Европейского совета , но и со стороны стран, которые в них не входят, но которые также показали, что принадлежат к сообществу наших идеалов.

Уверен, это обнадежит многих британцев. Через год мы уже не будем частью Евросоюза , но никогда не останемся в одиночестве. И поддержка, оказанная Великобритании, отражает нашу ответную преданность друзьям, которая проявляется в сотрудничестве наших непревзойденных разведывательных служб, вооруженных сил и в наших совместных проектах развития.

Именно это я называю Глобальной Британией. Премьер-министр дала безусловное и непреложное обещание, и я его повторю: мы будем поддерживать вас, как вы поддерживаете нас.

Мы продолжим сотрудничество с вами, доведя свой военный бюджет до 20% от суммы оборонных расходов ЕС, бюджет помощи до 25%, тоннаж судов снабжения и обеспечения военно-морских сил до 55%, а количество тяжелых транспортных самолетов до 100% от того, что имеется в ЕС.

Мы с вами в Эстонии; мы с вами на Украине, где мы ведем обучение вооруженных сил; мы с вами в Нигерии и на Ближнем Востоке, где продолжается борьба против ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. перев.), и где Британия нанесла второе после США количество авиаударов.

Мы с вами в Сахеле — или будем там с вами в ближайшее время. Наш фрегат «Сазерленд» в настоящее время находится в Тихом океане, проводя учения вместе с нашими австралийскими друзьями. Британия разместила свои вооруженные силы в большем количестве стран, чем любая другая европейская держава.

На прошлой неделе я объявил о том, что мы расширяем сеть Министерства иностранных дел и по делам Содружества, отправляя на работу за рубеж еще 250 британских дипломатов и открывая еще 10 британских посольств или высоких комиссий в 10 местах. При этом Содружество является для нас приоритетом, особенно в связи с тем, что в следующем месяце у нас состоится его саммит. Таким образом, у Британии будет больше дипломатических миссий, чем у любой другой европейской страны — на одну больше, чем у Франции. Мне сказали, что французское внешнеполитическое ведомство встретило эту новость с восторгом, поскольку у него нет более серьезного основания для увеличения финансирования, чем расширение британского МИДа.

Мы верим в это расширение, и мы пойдем дальше, особенно в Африке, поскольку считаем, что Глобальная Британия в основе своей соответствует интересам британского народа, ибо открываясь навстречу миру и сотрудничая со всеми странами, британский народ найдет новые рынки для своих товаров, услуг и идей, что мы делали на протяжении столетий в результате революции свободной торговли, которая превратила этот город в столицу мира и позволила построить резиденцию, где сегодня проходит наша встреча.

Когда мы в следующем году выйдем из ЕС, мы утвердимся на позициях независимого члена ВТО . И мы станем ведущим пропагандистом свободной торговли.

Мы приветствуем таланты, приезжающие к нам из-за рубежа. Мы должны и будем это делать, как мы делали это на протяжении многих лет, привлекая на свои берега людей, желающих жить без страха перед преследованиями и гонениями, при условии, что они не будут причинять вред другим. Благодаря этим идеалам великодушия Лондон стал не только самым многообразным городом в мире, но и самым продуктивным регионом в Европе.

Сегодня Британия занимает второе после США место в мире по объемам прямых иностранных инвестиций. Уровень безработицы у нас самый низкий за 43 года (я помню, кое-кто предсказывал, что она вырастет на полмиллиона человек). У нас самый крупный сектор информационных технологий и лучшие университеты.

Один только Кембриджский университет получил больше Нобелевских премий, чем все вузы России и Китая вместе взятые, даже если их помножить на два.

У нас самая живая и динамичная культура, а один только Британский музей привлекает больше посетителей, чем 10 европейских стран, называть которые сегодня было бы нетактично.

Из этой великой сборной солянки, из этого винегрета, из этого синкретического плавильного тигля культур мы экспортируем не только товары, но и идеи, ценности и даже манеру поведения.

С радостью могу сообщить вам, что чехи и исландцы отмечают 7 января глупыми походками в честь группы «Монти Пайтон».

Сейчас уже в девяти странах есть свои версии Дэвида Брента из сериала «Офис». Поразительно, но оба фильма-лидера проката прошлого года были сняты в нашей стране или нашими кинокомпаниями: это «Красавица и чудовище» и «Звездные войны: Последние джедаи». А какое главное оружие в «Звездных войнах»? А где был изобретен световой меч? В каком районе Лондона? В Аксбридже и Южном Райслипе.

В этом и заключается разница между современной Великобританией и правительством Владимира Путина . Они создают «Новичок», а мы создаем световые мечи. Первое — ужасное оружие убийства, второе — фантастический реквизит, который странно гудит. Но какое из этих орудий более эффективно в современном мире? Какое принесло больше пользы для экономики? Какое поразило воображение трех поколений детей и заработало миллиарды? Какое из них пользуется всеобщей любовью, а какое можно только презирать?

Именно эта сила одержит верх. Мы уверены в своих силах, и поэтому должны не только остерегаться российского государства, но, вопреки всем трудностям, идти на контакт и протягивать руку дружбы народу России.

Надо снова и снова повторять, что параноидальные представления их правителей безосновательны. Их окружают не враги, а страны, которые считают себя друзьями. Они приняли на этой неделе такое решение, потому что хотят положить конец этим разрушительным действиям и жить в мире и взаимном уважении, надеясь, что когда-нибудь они станут свидетелями роста коммерческого и культурного сотрудничества между нами и российским народом.

Я верю, что этот день настанет. Я на это надеюсь. Если и когда это случится, то это будет благодаря решимости всех стран, которые на этой неделе действовали каждая по-своему, но заодно. Мы должны сохранить решимость, потому что, вне всяких сомнений, нам предстоят новые испытания. Но я заверяю вас, что британское правительство и британский народ останутся непоколебимы.