Москва требует, чтобы Лондон предоставил консульский доступ к Юлии Скрипаль

"…Здоровье, по крайней мере, Юлии Скрипаль, она, как они написали, быстро идет на поправку, и мы опять потребовали, чтобы нам обеспечили доступ к Юлии, как к российской гражданке", — сказал министр.

Лавров выразил надежду на то, что «британская сторона сможет выполнить свои обязательства по консульской конвенции и по венской конвенции о дипломатических сношениях».

Работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Канада, Норвегия, Вслед за Британией ряд стран Евросоюза , а также США Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.