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Москва требует, чтобы Лондон предоставил консульский доступ к Юлии Скрипаль
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Москва требует, чтобы Лондон предоставил консульский доступ к Юлии Скрипаль 

РИА Новости 34 минуты назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона требует предоставления консульского доступа к Юлии Скрипаль, которая находится в британской клинике после отравления в Солсбери.
"…Здоровье, по крайней мере, Юлии Скрипаль, она, как они написали, быстро идет на поправку, и мы опять потребовали, чтобы нам обеспечили доступ к Юлии, как к российской гражданке", — сказал министр.
Лавров выразил надежду на то, что «британская сторона сможет выполнить свои обязательства по консульской конвенции и по венской конвенции о дипломатических сношениях».
Работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
МИД РФ ранее сообщил, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.
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