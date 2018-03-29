МИД РФ: Лондон открыто нарушает международные нормы, не предоставляя доступ к Скрипалям 

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Лондон открыто нарушает международные нормы, не предоставляя российским дипломатам консульский доступ к экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, отравленным в Солсбери. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы становимся свидетелями очевидного препятствования доступа российских представителей к пострадавшим российским гражданам, — сказала она. — Таким образом Великобритания открыто, без всякого стеснения нарушает международно-правовые нормы и, в частности, двустороннюю Консульскую конвенцию 1968 года. Статья 36 этого документа содержит положение о том, что консульское должностное лицо имеет право в пределах своего консульского округа встречаться с любым гражданином представляемого государства, давать ему советы, оказывать всяческое содействие, включая необходимость принятия мер для оказания ему правовой помощи".