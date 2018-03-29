Глава Татарстана лично изучит налоговые декларации о доходах чиновников

По словам Лилии Галимовой, до 1 апреля свои документы должны сдать депутаты Госсовета Татарстана . Второй этап сдачи деклараций завершается 30 апреля. До этой даты свои документы должны предоставить все остальные госслужащие.

По последним данным, в текущем году свои декларации на рассмотрение должны сдать 7986 муниципальных служащих. С учетом того, что все должностные лица должны также предоставить данные своих супругов и несовершеннолетних детей, эта цифра возрастет на 20 тысяч.