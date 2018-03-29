Депутаты согласовали кандидатуру Владислава Попова на должность бизнес-омбудсмена

По решению депутатов, голосование прошло в открытой форме. В результате 40 депутатов высказались «за», 2 — «против».

Напомним, кандидатура заместителя генерального директора АО «Завод „Сельмаш“ Владислава Попова на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Кировской области была выбрана губернатором после процедуры общественных слушаний, затем согласована с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым

Вчера кандидат в защитники бизнеса выступил перед депутатами на комиссиях и комитетах ОЗС и рассказал, от кого намерен защищать бизнесменов.

Сегодня на пленарном заседании Владислав Попов выразил надежду на тесное общение как с самими депутатами, так и с представителями контрольно-надзорных органов. И добавил, что „к этой работе готовился“.

»Достаточно подробно изучил опыт соседних регионов, уже успел познакомиться с рядом контрольно-надзорных структур, плотно общаюсь с предпринимателями. Надеюсь, что на этом посту я вас не подведу и буду максимально защищать интересы законопослушных бизнесменов», — подчеркнул новый бизнес-омбудсмен региона.

Фото — newsler.ru