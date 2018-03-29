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Депутаты согласовали кандидатуру Владислава Попова на должность бизнес-омбудсмена
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Депутаты согласовали кандидатуру Владислава Попова на должность бизнес-омбудсмена 

Vyatka-grad.ru 40 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Сегодня, 29 марта, депутаты ОЗС рассмотрели вопрос о согласовании кандидатуры Владислава Попова на пост бизнес-омбудсмена Кировской области.
По решению депутатов, голосование прошло в открытой форме. В результате 40 депутатов высказались «за», 2 — «против».
Напомним, кандидатура заместителя генерального директора АО «Завод „Сельмаш“ Владислава Попова на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Кировской области была выбрана губернатором после процедуры общественных слушаний, затем согласована с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Вчера кандидат в защитники бизнеса выступил перед депутатами на комиссиях и комитетах ОЗС и рассказал, от кого намерен защищать бизнесменов.
Сегодня на пленарном заседании Владислав Попов выразил надежду на тесное общение как с самими депутатами, так и с представителями контрольно-надзорных органов. И добавил, что „к этой работе готовился“.
»Достаточно подробно изучил опыт соседних регионов, уже успел познакомиться с рядом контрольно-надзорных структур, плотно общаюсь с предпринимателями. Надеюсь, что на этом посту я вас не подведу и буду максимально защищать интересы законопослушных бизнесменов», — подчеркнул новый бизнес-омбудсмен региона.
Фото — newsler.ru
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