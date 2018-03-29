Налоговики не вправе оценивать добросовестность налогоплательщика 

Федеральным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ были внесены поправки в НК РФ. В связи с этим летом прошлого года в кодексе появилась новая статья 54.1. Данная норма содержит:
конкретные действия налогоплательщика, которые признаются злоупотреблением своими правами; условия, при выполнении которых можно списать расходы и заявить вычеты.
Данная статья не расширяет полномочия налоговиков. Это означает, что принцип презумпции налогоплательщика сохранен.
При этом новая норма не копирует Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, а представляет собой новый подход к проблеме злоупотребления налогоплательщиками своими правами.
Таким образом, понятие «должая осмотрительность» со дня вступления в силу Закона № 163-ФЗ не применяется.
ПИСЬМО ФНС РФ от 28.12.2017 № ЕД-4-2/26807
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