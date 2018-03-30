Глава Мордовии проехал по основным маршрутам передвижения болельщиков ЧМ-2018

По информации пресс-службы главы республики, осмотр занял два дня. 27 марта проверили проспект Ленина. Там завершается капремонт фасадов домов. Кроме того, Владимир Волков посетил железнодорожный вокзал Саранска. Он осмотрел недавно построенную буферную зону на 680 мест — здесь пассажиры смогут ожидать поезда.

29 марта власти региона осмотрели тренировочную площадку стадиона «Старт», а также площадку перед Ледовым дворцом. Там планируют разместить зону посадки-высадки болельщиков и парковку шаттлов, которые привезут их на матчи.

Позже участники объезда оценили выполнение благоустройства склонов и береговых зон рек Саранка и Инсара, а также набережной реки Тавла. Кроме того, был поднят вопрос об оборудовании буферной зоны аэропорта на 1540 мест и перехватывающей парковки в селе Макаровка. Однако точных данных по срокам завершения работ названо не было.

Напомним, открытие стадиона «Мордовия Арена», построенного к Чемпионату мира по футболу 2018 года, запланировано на 31 марта.

22 марта состоялся седьмой инспекционный визит на объект совместной делегации оргкомитета «Россия-2018» и FIFA. По словам директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита, главная цель визита — операционная деятельность стадиона.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что 16 марта в сопровождении главы Республики Мордовия Владимира Волкова заместитель председателя правительства России Виталий Мутко осмотрел один из ключевых объектов в рамках подготовки к ЧМ-2018 — реконструированный аэропортовый комплекс Саранска.

Дании, Колумбии и В Саранске матчи ЧМ-2018 пройдут: 16 июня в 19.00 между сборными Перу Японии — 19 июня (начало в 18.00), 25 июня (начало в 21.00) сыграют Португалия Иран , 28 июня — команды Туниса и Панамы (начало в 21.00).

Фото: пресс-служба главы Мордовии