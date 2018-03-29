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Силуанов заявил, что не верит в виновность Улюкаева
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Силуанов заявил, что не верит в виновность Улюкаева 

ИД «Собеседник» 36 минут назад
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что не верит в виновность бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.
Об этом чиновник заявил в эфире «Дождя». Напомним, что Алексей Улюкаев был признан виновным в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Силуанов заявил, что не верит в виновность бывшего главы Минэкономразвития: «Безусловно, мне не хочется верить, что он виновен. Еще раз повторюсь, я не знаю, какие там есть доказательства правоты или неправоты Алексея. В конечном счете это судебное решение. В это верить мне, безусловно, не хочется».
Также глава Минфина прокомментировал свои отношения с Игорем Сечиным: «Я не знаю деталей, кто был инициатором этого дела. Но в Министерстве финансов мы всегда общаемся с руководителями крупного бизнеса, поскольку это основные наши налогоплательщики, с одной стороны. С другой стороны, мы вырабатываем налоговые предложения, которые обсуждаем с бизнесом, в том числе и с компанией „Роснефть“, которую возглавляет Игорь Иванович».
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