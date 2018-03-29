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В МИД вновь обвинили Британию в нежелании сотрудничать по «делу Скрипаля»
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В МИД вновь обвинили Британию в нежелании сотрудничать по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В ситуации вокруг дела Сергея Скрипаля Лондон отмалчивается в ответ на конструктивные предложения РФ о сотрудничестве, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Москва неоднократно обращалась к британским властям с предложением о сотрудничестве в расследовании предположительного отравления российских граждан, а также с просьбой предоставить информацию об их состоянии и об обстоятельствах происшествия.
"К сожалению, в ответ на законные требования российской стороны и конструктивные предложения о взаимодействии британская сторона отмалчивается, либо направляет, я вынуждена это сказать, просто безграмотные ответы", — сказала Захарова.
Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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