В исправительную колонию Новороссийска пытались пронести крупную партию наркотиков

При личном досмотре рюкзака одного из задержанных было обнаружено и изъято 16 свертков с растительной массой зеленого цвета, предварительно, наркотического содержания весом около 20 грамм. А также в общей сложности 3904 капсул в заводской упаковке, содержащих наркотические и психотропные вещества, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области

Обыски проходили с привлечением кинолога с собакой наркорозыскного профиля. В отношении задержанных граждан составлен протокол об административном задержании.