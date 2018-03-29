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В исправительную колонию Новороссийска пытались пронести крупную партию наркотиков
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В исправительную колонию Новороссийска пытались пронести крупную партию наркотиков 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
При личном досмотре рюкзака одного из задержанных было обнаружено и изъято 16 свертков с растительной массой зеленого цвета, предварительно, наркотического содержания весом около 20 грамм. А также в общей сложности 3904 капсул в заводской упаковке, содержащих наркотические и психотропные вещества, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области.
Обыски проходили с привлечением кинолога с собакой наркорозыскного профиля. В отношении задержанных граждан составлен протокол об административном задержании.
«ФедералПресс» напоминает, что в Красноярске наркоторговцы отмыли через онлайн-банки 48 миллионов рублей.
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