Ещё
Число площадок ММКФ в этом году будет увеличено
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов
Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов

Число площадок ММКФ в этом году будет увеличено 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Кинотеатры «Космос», «Звезда» и «Юность» в 2018 году впервые станут площадками Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает НСН.
Об этом рассказал журналистам заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
Он также заявил, что за приз мэра столицы «За создание образа Москвы в киноискусстве» поборются в частности фильмы «Притяжение» Федора Бондарчука, «Призрак» Александра Войтинского и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Пока от кинопроизводителей подано более 20 заявок в Москино.
ММКФ пройдет в столице с 19 по 26 апреля 2018 года.
Газета.Ru: последние новости
Песков: Тулеев использовал неудачное слово в отношении митингующих Бузова запускает собственный телеканал Медики сообщили об улучшении состояния Юлии Скрипаль
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары427
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово246
Юлия Скрипаль пошла на поправку238
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня4
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»71
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение