Число площадок ММКФ в этом году будет увеличено 

Кинотеатры «Космос», «Звезда» и «Юность» в 2018 году впервые станут площадками Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает НСН.
Об этом рассказал журналистам заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
Он также заявил, что за приз мэра столицы «За создание образа Москвы в киноискусстве» поборются в частности фильмы «Притяжение» Федора Бондарчука, «Призрак» Александра Войтинского и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Пока от кинопроизводителей подано более 20 заявок в Москино.
ММКФ пройдет в столице с 19 по 26 апреля 2018 года.