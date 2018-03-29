В петербургском «Перекрестке» обнаружили «санкционные» яблоки 

В ходе проведения 28 марта плановой проверки в Торговом доме «Перекресток» в одном из распределительных центров торговой сети, обнаружена запрещенная к ввозу продукция — свежие яблоки, общим весом 267 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий инспекторами Управления обнаружены следы срыва этикеток и перемаркировки на коробках с фруктами, согласно информации на упаковках, страна происхождения яблок — Польша.
Вся запрещенная к ввозу в страну подкарантинная продукция изъята и будет уничтожена в соответствии с законодательством Российской Федерации.